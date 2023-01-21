الرباط 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واستمكنت عناصر من الأمن المغربي بمدينة وجدة اليوم، من أحباط عملية للهجرة غير المشروعة لحوالي 105 من الاشخاص، وتوقيف ثلاثة مواطنين من جنسية افريقية يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم هذا النوع من الهجرة والاتجار بالبشر.وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان ، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة بعد تورطهم في إدخال هؤلاء المهاجرين بطريقة غير شرعية ، وايوائهم في بعض المنازل، قبل تحضيرهم لتنفيذ عملية للهجرة عن طريق تسلق واقتحام سياج مدينة مليلية.وأضاف البيان ، أنه تم ضبط مجموعة من القطع الحديدية التي يشتبه في تسخيرها في تسلق السياج، وأجهزة إلكترونية وجوازات سفر ومجموعة من الوثائق التعريفية المزورة لدى هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.// انتهى //18:31ت م0067