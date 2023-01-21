الجزائر ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجري الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٣ م واسبدأت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم، أعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الموريتاني، تحت رئاسة وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، ونظيره الموريتاني لمرابط ولد بناهي.وينظم هذا المنتدى على هامش معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، الذي افتتحت فعالياته الخميس الماضي لتستمر إلى يوم الثلاثاء القادم، والذي يأمل من خلاله الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية والمبادلات التجارية بين البلدين.//انتهى//18:31ت م0068