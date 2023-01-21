القدس المحتلة 28 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 21يناير 2023م واسأصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز مسيلة للدموع، بعد اقتحامها لمخيم شعفاط في القدس المحتلة .وأكدت مصادر فلسطينية في بيان ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية داهمت عدة منازل في المخيم، وقامت بالعبثت بمحتوياتها ساكني تلك المنازل .وفي قطاع غزة، فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النيران تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.// انتهى //18:32ت م0069