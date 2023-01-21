سياسي / الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني الجزائري يلتقي الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
السبت 1444/6/28 هـ الموافق 2023/01/21 م واس
الجزائر ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجري الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٣ م واس
التقى الامين العام للمجلس الشعبي الوطني الجزائري "البرلمان " فؤاد بن سليمان، اليوم، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس، الذي يزور الجزائر حاليا حاليا.
وجرى خلال اللقاء استعراض التحضيرات الجارية لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيف الجزائر دورته ال17 يومي 29 و30 من شهر يناير الجاري.
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18:45ت م
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