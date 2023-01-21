الجزائر ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجري الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٣ م واسالتقى الامين العام للمجلس الشعبي الوطني الجزائري "البرلمان " فؤاد بن سليمان، اليوم، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس، الذي يزور الجزائر حاليا حاليا.وجرى خلال اللقاء استعراض التحضيرات الجارية لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيف الجزائر دورته ال17 يومي 29 و30 من شهر يناير الجاري.// انتهى //18:45ت م0071