عرعر 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واستشهد متاجر ومحال بيع مستلزمات الرحلات والتخييم بمنطقة الحدود الشمالية انتعاشا تجارياً لافتاً عقب هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة .ويحرص المهتمون بالرحلات البرية من الأهالي والأفراد والزوار للمنطقة، في ظل الأجواء الشتوية الجميلة التي تشهدها المنطقة، على الخروج إلى براري وفياض وأودية وصحاري المنطقة المعروفة بطبيعتها الخلابة، التي ازدانت بعد هطول الأمطار على المنطقة .وقال المواطن عيد مطلق إنه يحرص على زيارة المحال في كل فترة وذلك للاطلاع على الجديد من المنتجات التي توفرها المحال، وشراء مايلزمه، مؤكدًا أن أجواء المنطقة وروعة ليالي الشتاء تسهم في الخروج للبرية .كما أوضح أحد أصحاب المحال الخاصة ببيع مستلزمات الرحلات بعرعر أن المتاجر تشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين وزوار المنطقة في هذه الفترة مع فصل الشتاء وهطول الأمطار وبداية الربيع، التي يستعد فيها الأهالي والزوار من خارج المنطقه للرحلات وإقامة المخيمات، مما يجعل التجار يعملون على توفير جميع مايخص الرحلات البريه ومستلزماتها من خيام وفرش وغيرها .// انتهى //18:45ت م0072