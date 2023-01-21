إسلام آباد 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واساتفقت روسيا وباكستان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والجمارك والقطاع المصرفي والمالي والزراعة.جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر اليوم في ختام الاجتماع الدوري الثامن للجنة الحكومية الروسية الباكستانية حول التجارة والاقتصاد والتعاون الفني والعلمي الذي انعقد في إسلام آباد برئاسة وزير الاقتصاد الباكستاني أياز صادق ووزير الطاقة الروسي نيكولاي شولكينوف.كما وقع الطرفان على اتفاقية التعاون والمساعدة الثنائية في مجال الجمارك، وعلى بروتوكول لتبادل الوثائق والبيانات حول القيمة الجمركية للبضائع المنقولة، وعلى اتفاقية عمل حول منتجات الطيران.// انتهى //19:11ت م0074