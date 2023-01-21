الخرطوم 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسالتقى وزير الري والموارد المائية السوداني المهندس ضو البيت عبد الرحمن ،اليوم ، نظيره المصري الدكتور هاني سويلم الذي يزور الخرطوم حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين من خلال الهيئة المشتركة.وأكد وزير الري السوداني في تصريح له ، على ضرورة التنسيق المشترك بين الجانبين والتعاون الصادق وتفعيله، مشددا على أهمية التعاون مع دول حوض النيل عامة وخاصة مع جنوب السودان لما تشكله من عمق إستراتيجي للسودان ومصر.من جانبه قال الوزير المصري : إن المرحلة المقبلة ستشهد كل الدعم الفني واللوجستي للهيئة المشتركة لقناعتنا بأن مستقبل المياه هم مشترك بين البلدين، موضحا أنه سيفتح جميع الملفات لحل كافة المشاكل وإزالة المعوقات .// انتهى //19:22ت م0075