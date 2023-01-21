القاهرة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأكدت جامعة الدول العربية حرصها على دعم مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى تعزيز التمكين الصحي للمرأة باعتباره من أولويات السياسات التنموية بالدول العربية.جاء ذلك خلال أفتتاح أعمال المنتدى العربي الثاني لصحة المرأة، في القاهرة اليوم، تحت عنوان "المرأة ما بين السمنة والسرطان"، برعاية جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية"، ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها بالمنتدى التي ألقاها نيابة عنها المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة المستشار خميس البوزيدي، أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود الحكومات العربية في مجال التمكين الصحي للمرأة، معربة عن أملها في أن يحقق المنتدى أهدافه في تعزيز برامج التوعية والمساندة والدفع نحو تكريس ثقافة الوقاية بين النساء من السرطانات كافة.ويناقش المنتدى سُبل رفع الوعي لدى جميع الأطراف بقضايا صحة المرأة، وخاصةً مخاطر السمنة والإصابة بالسرطان، فيما يهدف إلى زيادة الوعي لدى كافة أفراد الأسرة والمجتمع بضرورة الاهتمام بصحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض وخاصة السرطان بأنواعه المختلفة.// انتهى //19:36ت م0080