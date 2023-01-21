الخرطوم 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسإختتمت بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان اليوم، اجتماعات الدورة العشرين للآلية السياسية الأمنية المشتركة، بين دولتي السودان وجنوب السودان.وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين منذ سبتمبر2012م خاصة في مجالات النفط والتجارة والتعاون الجمركي، والمعابر الحدودية حيث تقرر فتح معبر كوستي النهري، وتوجيه وزارتي الداخلية في البلدين باتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك، بجانب دراسة تسهيل حركة مواطني البلدين عبر منظومة الحريات الاربع.كما بحث الطرفان النتائج الصادرة من الاجتماع الرئاسي في 12 يناير 2023م، لوضعها موضع التنفيذ مثل مسألة تكوين القوات المشتركة على الحدود بين البلدين.ومن جانب آخر، تم تداول في الإجتماع تقريرين من بعثة الأمم المتحدة في أبيي (اليونسف) والآلية الأمنية للتحقق ومراقبة الحدود، حيث أشاد المجتمعون بجهود البعثتين واكدو حرصهم على التعاون معهما من أجل حدود آمنة ومحفزة للمواطنين على الجانبين لتبادل المنافع والعيش المشترك.// انتهى //19:36ت م0081