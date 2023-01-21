رياضي / منتخب مصر يفوز على نظيره البحريني في بطولة العالم لكرة اليد
السبت 1444/6/28 هـ الموافق 2023/01/21 م واس
القاهرة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس
تغلب منتخب مصر لكرة اليد على منتخب البحرين، بنتيجة 26 - 22، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة "مالمو أرينا" بمدينة مالمو السويدية، ضمن منافسات ثاني جولات الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة حالياً في بولندا والسويد .
ونجح منتخب مصر في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13 - 9، كما واصل تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني، منهياً المباراة بنتيجة 26 - 22 .
وبهذا الفوز، تصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة، فيما توقف رصيد منتخب البحرين عند 4 نقاط في المركز الثالث .
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19:40ت م
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