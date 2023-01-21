القاهرة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واستغلب منتخب مصر لكرة اليد على منتخب البحرين، بنتيجة 26 - 22، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة "مالمو أرينا" بمدينة مالمو السويدية، ضمن منافسات ثاني جولات الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة حالياً في بولندا والسويد .ونجح منتخب مصر في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13 - 9، كما واصل تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني، منهياً المباراة بنتيجة 26 - 22 .وبهذا الفوز، تصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة، فيما توقف رصيد منتخب البحرين عند 4 نقاط في المركز الثالث .// انتهى //19:40ت م0082