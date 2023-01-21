الرياض 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل أن "منتدى مستقبل العقار" يواكب التوجهات الحكومية في منظومة العقار، ويسهم في استقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار بالمملكة في القطاع العقاري، بصورة عامة والسكني، بصورة خاصة، باعتبار أن هذا القطاع يمثل واحدا من ركائز الاقتصاد الوطني .وقال الحقيل:"يمثل المنتدى، فرصة لتبادل التجارب الإقليمية والدولية ووجهات النظر حولها للاستفادة منها بصورة مثلى، كونه منبرا فكريا، على الصعيدين المحلي والدولي، لمناقشة القطاع العقاري، حاضرا ومستقبلا، وفق مفهوم وأسلوب عملي وعلمي قائم على الحوار والنقاش، وتبادل الأفكار والآراء التي تعززه ." .وبين أن نجاح أعمال ومخرجات المنتدى في نسخته الأولى، شكًل تحديا كبيرا لمواصلة هذا النجاح، لإضافة لبنات أخرى تعزز من هذا النجاح مستقبلا، مفيداً أن المنتدى يمثل فرصة طيبة لطرح تجربة المملكة والجهود الحكومية في تنمية واستدامة قطاع العقار، خاصة القطاع السكني، بجانب عكس جهود وإنجازات الوزارة في مجال تنمية وتطوير البيئة الحضرية وأنسنة المدن وتقنيات البناء الذكية والحديثة .ونوه معاليه، بالجهود المقدرة التي يضطلع بها القطاع الخاص في مجال القطاع العقاري، خاصة السكني، مشيرا إلى أنه يعد شريكا إستراتيجيا للقطاع العام، باعتبار أن هذه الشراكة ترتكز على ابتكار حلول عملية لضخ منتجات سكنية تلبي احتياجات المواطن وتساهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للسكن إلى 70%، حتى عام 2030، وذلك وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، في القطاع السكني .يذكر أن أعمال "منتدى مستقبل العقار"، في نسخته الثانية وفعالياته المصاحبة له، كالمعرض والهاكثون العقاري، ستنطلق بالرياض، خلال الفترة من 23-25 يناير 2023، حيث يتوقع مشاركة أكثر من 30 دولة و100، من المتحدثين وصناع القرار والذين يمثلون عدة قطاعات عامة وخاصة، على المستويين المحلي والعالمي .// انتهى //19:47ت م0084