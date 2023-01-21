الخرطوم 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واستسلَّم رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس الفترة الانتقالية بتشاد الفريق محمد إدريس دبيي، تتضمن العلاقات الثنائية بين البلدين.قام بتسليم الرسالة المبعوث الخاص لرئيس الفترة الانتقالية بتشاد إدريس يوسف بوي، خلال لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني به اليوم في الخرطوم.واطلع البرهان - خلال اللقاء- على تطورات الأوضاع في تشاد، بعد ختام مؤتمر الحوار الوطني التشادي وتشكيل الحكومة الانتقالية والمؤسسات الانتقالية الأخرى، مؤكداً دعم السودان ووقوفه مع تشاد والحرص على تمتين العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.// انتهى //20:29ت م0086