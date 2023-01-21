الرياض 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسحقَّق فريق الوحدة، فوزًا ثميناً على نظيره فريق الطائي بنتيجة (1 - 0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2022 - 2023.ووقع جيرسون رودريغيز على هدف الوحدة في الدقيقة 65، بعد تلقي تمريرة من عبد الكريم يودا، ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، وتستقر على يسار حارس الطائي فيكتور براغا.هذا الفوز أبعد الوحدة عن منطقة الخطر في الترتيب العام للدوري ، إذ رفع رصيده إلى 15 نقطة من 13 مباراة، في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة من 14 مباراة، في المركز التاسع.// انتهى //20:45ت م0088