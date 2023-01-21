إسلام آباد 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسلقي شرطيان باكستانيان مصرعهما، فيما أصيب ثالث بجروح في هجوم إرهابي اليوم استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة تشارسدا شمال غربي البلاد.وأوضحت الشرطة الباكستانية - في بيان- أن مسلحين أطلقوا النار على نقطة تفتيش أمنية؛ مما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة، مضيفةً أن أحدهم توفي في أثناء نقله إلى المستشفى، وتوفي آخر في أثناء تلقيه العلاج، في حين يخضع الثالث للعلاج.وجاء هذا التطور بعد يومين من هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش أمنية شمال غربي باكستان أسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة.// انتهى //20:46ت م0089