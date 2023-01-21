الأحساء 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأكد صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية أن مجالس الأسر في محافظة الأحساء تعد منبراً من منابر العلم والثقافة منذ القدم ، حيث تسهم في الحراك الثقافي للمجتمع من خلال طرح موضوعات في تخصصات متنوعة، كما أنها ساعدت على زيادة الترابط الاجتماعي الذي تتميز به محافظة الأحساء .جاء ذلك خلال زيارة سموِّه عددًا من مجالس الأسر في محافظة الأحساء، يوم الأربعاء والخميس والجمعة.وتبادل سموُّه الأحاديث الودية مع أبناء أسر المجالس وروادها، الذين عبَّروا عن شكرهم وتقديرهم لسموِّ أميرِ المنطقة الشرقية لتفضله بزيارتهم، وحرصه على الالتقاء الدائم بهم وبأهالي المحافظة.وثمَّن أصحاب المجالس لسموِّ أميرِ المنطقة الشرقية هذه الزيارات الكريمة، مبدين سعادتهم بها، ومؤكدين أنها غير مستغربة، وهي من صور التلاحم الراسخ بين القيادة والمواطنين.// انتهى //20:58ت م0091