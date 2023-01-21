القطيف 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسشهدت الواجهة البحرية والحدائق والمناطق التراثية بمحافظة القطيف إقبالاً من المواطنين والمقيمين والزوار، حيث تجاوز عدد المرتادين أكثر من ٥٠ ألف زائر خلال الأسبوع الماضي، بمعدل يصل إلى أكثر من 15 ألف زائر في اليوم خلال العطل الأسبوعية والإجازات.وأوضحت الأمانة أن الواجهة البحرية والمناطق التراثية والمواقع السياحية بمحافظة القطيف تشكل تلبية لرغبات الزوار والرواد، ولتحقيق الرؤى التنموية التي تأتي في إطار مبادرة أنسنة المدن وجودة الحياة، بهدف تعزيز البعد الإنساني،من خلال توفير أرقى المرافق الخدمية والترفيهية في القطيف، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.وأكدت الأمانة استمرارها في تعزيز علاقات الشراكة مع القطاع الخاص خصوصاً على صعيد تنفيذ المشاريع المجتمعية والاستثمارية وإنشاء الصروح الخدمية التي تحقق تطلعات المجتمع وتقدم خدمات عصرية في بيئة مثالية تحقق جودة الحياة والرفاهية للسكان وتسهم في رفد البنية التحية في القطيف بمقومات التطور والتنمية المستدامة، والحرص على تفعيل الأنشطة والفعاليات والمبادرات التنموية والترفيهية وتحفيز الفرص الاستثمارية النوعية لجميع المواطنين ودعمها .وبيَّنت أن الفترة القادمة ستشهد عدداً من المشاريع والمبادرات لتحسين جودة الحياة،ومنها؛مركز الأمير سلطان الحضاري بحي المجيدية، وبوليفارد بحي الزهراء، ومجمع تجاري بدانة الرامس، والحديقة البيئية! وغيرها الكثير من المشاريع التنموية والسياحية التي تلبي الاحتياجات والأذواق الترفيهية والمجتمعية، مشيرة إلى طرح العديد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة القادمة من هذا العام، تشمل أنشطة لتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية في محافظة القطيف .// انتهى //21:10ت م0093