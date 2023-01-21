الجبيل 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس، حفل سباقه الحادي عشر للموسم الحالي ١٤٤٤هـ، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط 1400 متر، جاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول الجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي ربحت 0-3 حصن وأفراس + 3 سنوات عادي فاز بالمركز الأول الجواد "هايب" لإسطبل دواس الدوسري، وفي الشوط الثاني الجياد العربية الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 3 سنوات عادي فاز بالمركز الأول الجواد "شغموم جي إف" لإسطبل ماجد المنصوري، وفي الشوط الثالث الجياد المهجنة الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 4 سنوات عادي، حقق المركز الأول الفرس "مسهلا" لإسطبل عبدالعزيز الزعبي، وفي شوط الكأس للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أمهار ومهرات 3 سنوات كأس فئة ج، حقق الكأس الجواد "شهربانو" لإسطبل حماد المطيري.// انتهى //21:36ت م0095