المنامة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واستوج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للشباب بالميدالية الذهبية ضمن بطولة كأس العالم المقامة حالياً في البحرين خلال المدة من 21 حتى 22 يناير الجاري.وحقَّق لاعب منتخب مصر محمد السيد المركز الأول بعد فوزه في نهائي البطولة على لاعب منتخب إستونيا سالم ماركوس بنتيجة 11 - 7.وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز على منتخب الأردن في الدور نصف النهائي بنتيجة 15 - 9، كما حقق الفوز على منتخب أوزبكستان في الدور ربع النهائي بنتيجة 15 - 5.// انتهى //22:20ت م0098