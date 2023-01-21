أبها 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسناقش صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز رئيس هيئة تطوير عسير في لقاء موسع مع قيادات وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مشروعات "منظومة النقل في عسير" إحدى ممكنات إستراتيجية قمم وشيم، واطلع على نسب الإنجاز فيها، كما بحث جميع التحديات التي تواجه تلك المشروعات وآلية دعمها، مشيدًا بجهود وزارة النقل في معالجة العقبات الإسفلتية الثمان المدرجة ضمن خطة المتابعة.وتضمَّن اللقاء متابعة مراحل الطريق المحوري ( عسير – جازان) الرابط بين منطقتي عسير وجازان،ومناقشة الدراسة الفنية لاختيار مسار الطريق، وتذليل جميع التحديات ،كما جرى استعراض جميع مشروعات الطرق في المنطقة عبر لقاءٍ موسعٍ بمقر هيئة تطوير عسير، و منها خطة أعمال صيانة عقبة "شعار" التي ستُنفَّذ خلال الأشهر القادمة؛ بما يرفع كفاءتها ويحقق سلامة ساليكها ، ومناقشة طرق المدينة الجامعية ومدى جاهزيتها وأبرز الآليات والخطط المعدة لتطويرها.ووقف سموُّ رئيس هيئة تطوير عسير وقيادات وزارة النقل ميدانيًّا على مشروع الأعمال المتبقية لازدواج طريق أبها - الطائف،الجزء الخامس (عقبة القامة) الرابط بين محافظتي النماص وتنومة الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى حوالي 95 % ، إضافة إلى مشروع الوصلات المتبقية في ازدواج طريق (محايل – بارق – المجاردة) الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى حوالي 99 % .من جهة أخرى، التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وفريق وزارة النقل عددًا من الأهالي في محافظتي بارق وتنومة خلال الوقوف الميداني ،واستمعوا لمطالبهم واحتياجاتهم،ومناقشة الحلول العاجلة لها مع ممثلي الجهات المعنية.// انتهى //22:20ت م0099