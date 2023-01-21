القاهرة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسعقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اليوم اجتماعها الثالث في القاهرة برئاسة نائب رئيس اللجنة فهمي الزعارير؛لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل العدوان الصهيوني المتجدد.واستعرضت اللجنة - خلال اجتماعها- جهود وتحركات البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات رادعة للممارسات التصعيدية للكيان الصهيوني تجاه الأراضي الفلسطينية وشعبها الأعزل، وتوفير الحماية لهم.ورحَّبت اللجنة، بالقرار الأممي بإحالة قضية الاحتلال الصهيوني الغاشم إلى محكمة العدل الدولية، وقبولها في المحكمة ومباشرة الاستماع بشأنها، معربة عن اعتزازها بكل الدول التي صوتت إلى جانب القرار، داعيةً الدول التي امتنعت إلى إعادة النظر من جديد لموقفها.كما ناقشت اللجنة العديد من القضايا، وسترفعها للجلسة العامة للبرلمان العربي غداً لمناقشتها وإقرارها.// انتهى //22:24ت م0100