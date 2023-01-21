الرياض28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واساختتمت اليوم فعاليات المؤتمر السعودي العالمي الرابع والثلاثين لطب الأسنان بجدول علمي حافل بالمحاضرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى حفل تكريم الفائزين بجوائز الأبحاث والملصقات العلمية، بحضور نائب رئيس جامعة الملك سعود للدرسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد آل الشيخ، والمشرف على الجمعيات العلمية الدكتور محمد البيداء، ورئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور زياد اللاحم.وتقدمت الجمعية السعودية لطب الأسنان للفائزين بجوائز مادية ؛مما يعكس اهتمام الجمعية بواجبها تجاه دعم وتشجيع الباحثين في مجال طب الأسنان، حيث تقدم للمنافسة أكثر من مئتي باحث وباحثة من مختلف أنحاء العالم.وأوضحت عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان والرئيس المشرف على اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتورة ميادة المزيني،أنه شارك في المؤتمر أكثر من ثمانية آلاف، وخمسين شركة عالمية لمستلزمات طب الأسنان بالمعرض، بحضور 135 متحدثاً عالمياً قدمو 150 محاضرة، و35 ورشة عمل معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.// انتهى //22:39ت م0103