الكويت 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسدانت دولة الكويت اليوم واستنكرت بشدة قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية، الذي من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكيل استفزاز خطير لهم.ودعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، ونبذ أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها.// انتهى //22:40ت م0104