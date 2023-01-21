الجزائر 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي والمكلفة بالمنظمات الدولية ميشيل سيسون، التي تزور الجزائر حالياً.وجرى - خلال اللقاء- مناقشة العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الحوار الإستراتيجي والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.// انتهى //22:40ت م0105