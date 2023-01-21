سياسي / وزير الخارجية الجزائري يلتقي مساعدة كاتب الدولة الأمريكي والمكلفة بالمنظمات الدولية
السبت 1444/6/28 هـ الموافق 2023/01/21 م واس
الجزائر 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس
التقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي والمكلفة بالمنظمات الدولية ميشيل سيسون، التي تزور الجزائر حالياً.
وجرى - خلال اللقاء- مناقشة العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الحوار الإستراتيجي والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.
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22:40ت م
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