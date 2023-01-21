الرياض 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، بمناسبتي نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 25 وفوز المنتخب العراقي بكأس البطولة.وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب جمهورية العراق الشقيق التقدم والازدهار ".// انتهى //23:23ت م0107