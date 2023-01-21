الرياض 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، بمناسبتي نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 25 وفوز المنتخب العراقي بكأس البطولة.وقال سمو ولي العهد:" يسعدني بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق ".// انتهى //23:24ت م0108