بريدة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء اليوم سوق المسوكف الشعبي بعنيزة بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم.واطلع سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن على السوق والحرفيين، الذي يشهد إقبالاً من الزوار من داخل المملكة وخارجها ومن جميع شرائح المجتمع.كما زار سمو بيت البسام التراثي بمحافظة عنيزة، حيث استمع إلى شرح من مدير هيئة التراث بالقصيم إبراهيم المشيقح، عن جهود هيئة التراث في تطوير بيت البسام التراثي بعد ترميمه، وتجهيزه ليحتضن عدداً من القاعات والأنشطة، وشاهد خلال الجولة قصة البيت التراثي، ومجلس القهوة السعودية، وركن الطفل، والمكتشف الصغير، وعروض الحرف اليدوية الحية، إضافة إلى ما يقدمه البيت من خدماتٍ تعريفية بمكوناته من خلال اللوحات التعريفية، واستخدام التقنية المرئية والمسموعة باللغتين العربية والإنجليزية.وأشاد سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن بما شاهد من تقدم واهتمام بالتراث وتطويره بمنطقة القصيم ومحافظة عنيزة، مبدياً تقديره لجهود واهتمام سمو أمير القصيم بالتراث الوطني العمراني، الذي يأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //23:27ت م0109