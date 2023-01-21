واشنطن 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسحصل الدكتور في مركز علاج الأورام وأمراض الدم في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية والمبتعث من مركز الأورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور علي بن زارب القحطاني، الجمعة، على جائزة الجدارة من الجمعية الأمريكية لطب أورام الجهاز الهضمي 2023 للمرة الثانية على التوالي.جاء ذلك نظير ورقته العلمية التي قدمها في المؤتمر السنوي للجمعية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، حيث سبق أن ظفر بذات الجائزة العام الماضي.وتحدث القحطاني - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن مشروعه البحثي الحاصل على جائزة المؤتمر- قائلاً: "تعد الدراسة هي الأولى والأكبر من نوعها في مقارنة وتحليل الطفرات الوراثية والبيئة المناعية لسرطانات المعدة والمريء، حيث إن نتائجها أسفرت عن وجود اختلافات في الطفرات الوراثية والبيئة المناعية لسرطانات المعدة والمريء باختلاف درجة بعض المستقبلات في هذا النوع من السرطانات؛ مما يسهم في فهم أكثر لطبيعة هذه السرطانات واستحداث أفضل الطرق لعلاجها".وأفصح عن أنه يعمل حاليًّا على تصميم التجارب السريرية لتطوير عقارات الأورام في تخصص الأورام كباحث رئيس في تجربتين سريريتين لاختبار علاجات موجهة وكيميائية في سرطان المعدة وسرطان البنكرياس في مركز علاج الأورام وأمراض الدم في مستشفى جامعة جورج تاون.يذكر أن القحطاني حاصل على البوردين الأمريكيين في الطب الباطني والجودة الطبية، وهو على وشك الحصول على بوردين أمريكيين آخرين في يونيو القادم في طب الأورام وطب أمراض الدم، وزمالة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في تطوير عقاقير الأورام وعملية المراجعة التنظيمية، إضافة إلى أنه سبق له الحصول على جائزة بيتر وايت في الأبحاث الطبية المقدمة من كلية الطب بجامعة توليدو في ولاية آوهايو مرتين متتاليتين عامي 2018 و2019م، وجائزة أفضل طبيب مقيم في تخصص الطب الباطني عام 2019 من ذات الكلية، فضلاً عن أنه سبق له تقديم 30 ورقة ومنشور بحثي في مجلات طبية محكمة ومؤتمرات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.// انتهى //23:36ت م0110