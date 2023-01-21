بريدة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه السادس عشر لموسم 1444هـ أمس بحضور مدير ميدان الملك سعود عبدالعزيز التويجري، وعدد من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.وتكون الحفل من 6 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:الشوط الأول إنتاج محلي مفتوح الدرجات (أربع سنوات فأكبر) على مسافة 1400م حققه الجواد (دايان) للمالك إسطبل الحسام.الشوط الثاني إنتاج محلي مفتوح الدرجات (ثلاث سنوات) على مسافة 1400م حققه الجواد (كوادور) للمالك خالد الصغير.الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات (أربع سنوات فأكبر) على مسافة 1600م حققه الجواد (مرباع) لإسطبل الحسام.الشوط الرابع إنتاج محلي ربحت من (1 إلى 3) (أربع سنوات فأكبر) على مسافة 1600م حققه الجواد (بريمان) للمالك خالد الصغير.الشوط الخامس إنتاج محلي خيل المبتدئة (أربع سنوات فأكبر) على مسافة 1600م حققه الجواد (أفندي) للمالك فهد العمري.الشوط السادس إنتاج محلي مفتوح الدرجات (أفراس) (أربع سنوات فأكبر) على مسافة 1600م حققته الفرس (حبذاء) للمالك مقرن العيسى.وفي نهاية الحفل توَّج مدير عام الميدان كأس الدعم السادس عشر لمالك الجواد (حبذاء) مقرن العيسى.// انتهى //23:37ت م0111