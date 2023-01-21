ماسيرو 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واساستقبل جلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا "غير المقيم" لدى مملكة ليسوتو سلطان اللويحان العنقري.ونقل السفير العنقري خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجلالته، وتمنياتهما ـ حفظهما الله ـ لشعب وحكومة مملكة ليسوتو بمزيد من التقدم والازدهار.وتناول الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.// انتهى //23:51ت م0112