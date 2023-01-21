القاهرة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسحقَّق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على مضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، يرتفع رصيد الأهلي إلى 34 نقطة في صدارة جدول الدوري، يليه فيوتشر في المركز الثاني برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع.ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الخامسة عشرة غدًا بإقامة مباراة وحيدة بين فريقي الداخلية والمقاولون العرب.// انتهى //23:51ت م0113