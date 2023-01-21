الرياض 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسحقق الجواد درع الفهد للمالك فهد الجبر، كأس إمارة منطقة عسير، وسلم الكأس للفائز محافظ التثليث محمد بن جزوا، وذلك في الحفل الـ 87 ضمن موسم سباقات الرياض 2023، الذي نظمه اليوم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.كما حقق الجواد باور إف بيوتي، للمالك سلطان الدلبحي كأس جامعة الملك خالد، وسلم الكأس للفائز وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم.وتضمَّن الحفل أحد عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات، وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأحد عشر على النحو التالي:الشوط الأول على مسافة 1200م، فاز به الجواد "غشمشم الجسرة" لأبناء حسين آل حيدر.الشوط الثاني على مسافة 1400م، فاز به الجواد "فورد مادكس برون" للمالك عبدالله المطيري.الشوط الثالث على مسافة 1600م، فازت به الفرس "لثال تالينت" لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.الشوط الرابع على مسافة 1600م، فاز به الجواد "شبل العناية" للمالك طارق عناية.الشوط الخامس على مسافة 1600م، فاز به الجواد "كحيلان الخيل" للمالك ماجد البقمي.الشوط السادس على مسافة 1800م، فاز به الجواد "رمز التحقق" للمالك الحميدي القحطاني، الشوط السابع على مسافة 1200م، فاز به الجواد "ستانزو" للمالك نواف المطيري.الشوط الثامن على مسافة 2000م، فاز به الجواد "مبداك" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.الشوط التاسع لمسافة 2000م، فاز به الجواد "فلاينق فست" لإسطبل الفضوة. الشوط العاشر على مسافة 1400م، فاز به الجواد "درع الفهد" للمالك فهد الجبر. الشوط الحادي عشر، على مسافة 1400م، فاز به الجواد "باور إف بيوتي" للمالك سلطان الدلبحي.// انتهى //23:52ت م0115