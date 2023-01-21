الجبيل 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسبرعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز،أمير المنطقة الشرقية، اختتمت اليوم منافسات سباق نصف مارثون الهيئة الملكية بالجبيل، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين ، و محافظ الجبيل منصور بن زيد الداود.وأكد محافظ الجبيل منصور بن زيد الداود، أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تشجيع الممارسات الرياضية في الجبيل،ورفع نسبة الممارسين الرياضيين؛ لتحقيق نمط حياة صحي، مشيراً إلى أنه شارك في المنافسات أكثر من 2000 متسابق من المحترفين والهواة وذوي الإعاقة بمدينة الجبيل الصناعية.وأشار الدواد إلى أن المنافسات تحظى برعاية واهتمام سموِّ أميرِ الشرقية وسموِّ نائبه، وما يوليانه من دعم لشباب المنطقة والعمل على تحقيق تطلعاتهم، من خلال تشجيع وتحفيز البرامج والمبادرات، التي من شأنها تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2023.وجاءت نتائج السباق كما يلي: في مسافة 21كم فئة الرجال حقق المركز الأول المتسابق عبداللطيف بن حسن من المغرب، والمركز الثاني المتسابق يوسف عسيري من السعودية، وفي المركز الثالث المتسابق أنور القوز من البحرين، وفي فئة السيدات حققت المركز الأول المتسابقة روز إنشلمو من البحرين، والمركز الثاني المتسابقة مريم وعدي من المغرب، وفي المركز الثالث المتسابقة زهرة محمد علي من البحرين.وفي سباق 5 كم فئة الرجال، فاز بالمركز الأول المتسابق نعمان العسواي من المغرب، وفي المركز الثاني المتسابق جون كبت من البحرين، وفي المركز الثالث المتسابق تركي العواجي من السعودية، أما في فئة السيدات فقد فازت بالمركز الأول المتسابقة روز جبت من البحرين، والمركز الثاني مزنة النصار من السعودية، وفي المركز الثالث أنوار عجاج من المغرب.أما في سباق 1كم ونصف، فئة الصغار فقد فاز المتسابق منصور بن سعيد الوادعي من السعودية بالمركز الأول، وحقق المتسابق يوسف الكناني من السعودية المركز الثاني، وفي المركز الثالث المتسابق عبدالله بن علي الشيخ من السعودية، كما شهد السباق تكريم الفائز بجائزة أصغر متسابق أمير اللويف من السعودية، وجائزة أصغر متسابقة دانة سيما من المكسيك، وفاز بجائزة أكبر متسابق خليل كنعان بعمر 77 عاماً من السعودية.// انتهى //23:56ت م0118