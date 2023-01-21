جدة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسيرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الأحد والانتقال نحو بداية الليل كوكبي الزهرة وزحل بالقرب من بعضهما، حيث سيفصل بينهما 0.4 درجة فقط في اقتران رائع مشاهد بسهولة بالعين المجردة باتجاه الأفق الجنوب الغربي.وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الاقتران يحدث عندما تظهر الكواكب قريبة من بعضها في السماء ، مشيراً إلى أنه نظرًا للمسافة الظاهرية الصغيرة بين زحل الخافت و الزهرة الساطع فيمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية المنظار أو التلسكوب، إضافة لذلك سيكون هلال القمر أسفل هذه الكواكب ببضع درجات.وبيَّن أن كوكبي الزهرة وزحل يظهران في نفس البقعة من السماء وبالقرب من بعضها؛ لأنهما على نفس خط الرؤية من الأرض، ولكن في الحقيقة الزهرة يبعد مسافة 149 مليون ميل، في حين أن زحل على مسافة مليار ميل تقريبًا.وأبان أبو زاهرة ان رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب سيكون قرصه مضاء بنسبة 93 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرًا لحركة الكوكب في مداره الأصغر حول الشمس فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري يكبر نظرًا لاقترابه من الأرض، وسيقابل ذلك نقصان في إضاءة قرصه تدريجياً .// انتهى //00:37ت م0001