‎المدينة المنورة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - إذْ تتضمَّن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية علي المدينة المنورة واليتيمة ووادي الفرع.وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ صباح الأحد وتستمر حتى السادسة من مساء نفس اليوم.// انتهى //00:41ت م0002