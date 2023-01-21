البكيرية 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسافتتح محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي أمس، سوق فلاليح القصيم الذي يقام كل يوم سبت ويستمر حتى شهر رمضان المبارك، بإشراف المحافظة وبتنظيم جمعية فلاليح القصيم بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بجادة السواقي بمحافظة البكيرية، بحضور مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيع، وعدد من المسؤولين والأهالي.وتجول العريفي في السوق واطَّلَع على المنتجات الزراعية والتحويلية والعروض الخاصة بالأسر المنتجة والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية، مستعماً عن السوق وما يحتويه من رئيس جمعية فلاليح القصيم المهندس حمد اللحيدان.من جهته، أكَّد محافظ البكيرية أن سوق "فلاليح القصيم" يحظى بمتابعة ودعم واهتمام من سموِّ أميرِ منطقة القصيم؛ لإبراز ما تزخر به المنطقة في المجال الزراعي، معرباً عن شكره للجنة المنظمة للسوق وللداعمين والمشاركين بسوق فلاليح القصيم الذي سيصبح واجهة سياحية للمنطقة.// انتهى //00:59ت م0004