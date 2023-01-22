المدينة المنورة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واستنظم جمعية وفادة التطوعية لخدمة زائري المدينة المنورة بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، غدا ورشة عمل بعنوان " التميز في الخدمات التطوعية المقدمة لزائري المسجد النبوي " وذلك بمقر مركز الأزهري الاجتماعي بالمدينة المنورة.وتهدف الورشة التي تستهدف الجهات المساهمة في تقديم الخدمات التطوعية بالمسجد النبوي من القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص وغير الربحي، إلى بيان واقع الجهود التطوعية في المسجد النبوي والوقوف على التحديات التي تواجه المتطوعين والجهود التطوعية في خدمة زوار المسجد النبوي والارتقاء بمستوى الخدمات التطوعية المقدمة لزوار المسجد النبوي، إضافة إلى بحث سبل التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة المقدمة والمشرفة على الخدمات التطوعية في المسجد النبوي .وتتضمن أعمال ورشة العمل عددا من المحاور حول واقع الجهود التطوعية والتحديات التي تواجه المتطوعين لخدمة زائري المسجد النبوي وآليات التنسيق والتكامل بين الجهات المقدمة والمشرفة على الخدمات التطوعية المقدمة لخدمة زائري المسجد النبوي، وأهم الخدمات التطوعية التي ترى الحاجة إلى إضافتها أو تطويرها في الجهات المشاركة في الأعمال التطوعية المقدمة لخدمة زائري المسجد النبوي، والبرامج التدريبية النوعية للمتطوعين وأثرها في تجويد الخدمات التطوعية المقدمة لخدمة زائري المسجد النبوي .// انتهى //03:00ت م0006