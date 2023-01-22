الرياض 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسالتقى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، معالي الوزير الفيدرالي لشؤون المغتربين الباكستانيين وتنمية الموارد البشرية بجمهورية باكستان الإسلامية ساجد طوري والوفد المرافق له وذلك في مقر المؤسسة بالرياض.وقدم الدكتور الفهيد عرضاً عن الجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، وتوجهات المؤسسة المستقبلية للتوسع في مجالات التدريب وذلك لمواكبة المشاريع التنموية بالمملكة.كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال تأهيل القوى العاملة.// انتهى //07:04ت م0010