أبهـا 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ ٦ مساءً.// انتهى //07:38ت م0011