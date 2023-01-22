الرياض 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واستمكن 6 متسابقين من الحصول على بطاقات التأهل للمرحلة النهائية في دوري هجان 2023، وذلك في ميداني سكاكا والطائف والذي شهدت مشاركة 69 متسابقاً في أشواط الحيل والثنايا بكار والزمول والثنايا قعدانوحقق المركز الأول في أشواط الحيل وثنايا بكار على ميدان سكاكا في الجوف المطية "جوري" لمالكها سفر سالم العتيبي والهجان نايف سليم الفايدي، بينما حلت المطية "زعفرانة" في لمالكها سفر سالم العتيبي، والهجان سليمان حمدان البلوي المركز الثاني، لتأتي المطية "فيتال" لمالكها صالح بنيه البلوي، والهجان عيسى محمد البلوي في المركز الثالث.وفي أشواط الزمول وثنايا قعدان بميدان سكاكا حقق المركز الأول القعود "متعب"، لمالكه محمد عطية المسعودي، والهجان إبراهيم صالح الحويطي، وحل القعود "الحذر" لمالكه سلامة فراج العطوي، والهجان فيصل خميس المسعودي في المركز الثاني، فيما نال القعود "الفايز" لمالكه سليم مسعود الفايدي، والهجان بدر سليم الفايدي في المركز الثالث.وبميدان الطائف نالت المطية "الطامة" لمالكها محمد حسين العصيمي، والهجان يوسف عودة الحويطي المركز الأول في سباق حيل وثنايا بكار، وحلت بعدها المطية "غالبين" لمالكها عزام ناصر الشريف، والهجان بسام أحمد الحويطي، فيما حصلت المطية "دانة" لمالكها راكان خضر العتيبي، والهجان فهد حمود الأرينبي المركز الثالث.وعلى الميدان نفسه، حصل القعود "إنجاز" لمالكه مشعل حسن الشريف، والهجان حمزة عادل الدعدي على المركز الأول، وفي المركز الثاني حل القعود "الشبابي" لمالكه سفر عقاب الشريف، والهجان خالد محمد الحويطي، بينما حصل على المركز الثالث القعود "مبلش" لمالكه زيد باز الشريف، والهجان عبدالله عودة العمراني.// انتهى //08:39ت م0013