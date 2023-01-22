المدينة المنورة 29 جمادى الآخر 1444 هـ الموافق 22 يناير 2022 م واسحددت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة الأحد القادم موعداً لبدء التسجيل للالتحاق ببرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثالث بالكلية, ولمدة 5 أيام عبر بوابة القبول الموحّد.وبيّنت الكلية أن القبول في برنامج الدبلوم الصباحي متاح لخريجات الشهادة الثانوية العامة, حيث يشمل تخصصات تقنية الوسائل المتعددة وتقنيات الويب, وتقنيات الأعمال المكتبية, وتقنية التجميل والعناية بالبشرة, وتقنية العناية بالشعر, وتقنية إنتاج وتصنيع الأزياء, إلى جانب تقنية الموضة وتصميم الأزياء, فيما يشمل برنامج الدبلوم المسائي تخصص تقنيات الأعمال المكتبية, ومدته سنتان.// انتهى //10:21ت م0017