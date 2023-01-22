القدس المحتلة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واساقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في باحاته، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال على بوابات الأقصى وفي البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.في السياق ذاته، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية أرطاس بمدينة بيت لحم، وهدمت غرف سكنية، تقطنها عائلة فلسطينية، مؤكدةً شروع قوات الاحتلال بالاستيلاء على آلاف الدونمات الزراعية في قرية عين الحلوة بالأغوار الشمالية، في إطار عملية الزحف الاستيطاني على الأرض الفلسطينية.// انتهى //10:32ت م0020