نجران 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسبدأت الكلية التقنية بنجران اليوم استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي 1444 هـ، ,ويستمر خمسة أيام، وذلك عبر موقع "قبولي" https://adm.tvtc.gov.sa/registration.وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن إجراءات الفرز للقبول ستكون على أساس النسبة الموزونة 60٪ على معدل مؤهل الدبلوم، و30٪ اختبار اللغة الإنجليزية، و10٪ حداثة المؤهل، وتتناقص النسبة 2% عن كل سنة سابقة للتخرج‏.وبيَّنَ أن التخصصات المتاحة تشمل: تقنية الأعمال، وتقنيات محاسبية، وهندسة القوى والآلات الكهربائية التطبيقية، والأمن السيبراني، وهندسة أنظمة الشبكات التطبيقية، وهندسة البرمجة وتطوير الويب التطبيقية، مفيداً أن من شروط القبول والتسجيل في البرنامج، أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصصات المتاحة.// انتهى //10:38ت م0021