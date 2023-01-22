القاهرة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع أوجه الدعم لمساندة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مناحي الحياة، وكذلك إطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات، مع ربطها شبكيًا بكل المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.وأشارت إلى تأكيد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أهمية مشروعات صناعتي التكرير والبتروكيماويات لدعم خطط تأمين واستقرار وإمدادات المنتجات البترولية والبتروكيماويات للسوق المحلية.ولفتت صحف الأحد الانتباه إلى مباحثات وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط مع رئيس بنك الاستثمار الدولي وارنر هوير، على هامش فعاليات مؤتمر "دافوس 2023"، التي تناولت المشروعات المستقبلية في إطار جهود التعاون الإنمائي بين الجانبين في مجال الصناعات الخضراء المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 18، من بينهم أربعة أطفال. ‬وسلطت الضوء على تحذير وزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن تخلف أمريكا عن سداد ديونها سيؤدي إلى أزمة مالية عالمية، مع استمرار عدم وصول الحكومة الأمريكية إلى اتفاق داخل أروقة الكونجرس لتمديد حد اقتراب الديون.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، نبأ مصرع 28 شخصًا في انهيار جليدي في منطقة "التبت" جنوب غرب الصين.// انتهى //10:44ت م0022