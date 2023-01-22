الجزائر 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وروما في مجالات الطاقة والصناعة والمنشآت الصغيرة والناشئة.وتناولت الصحف مباحثات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع مساعدة كاتب الدولة الأمريكي، المكلفة بالمنظمات الدولية ميشيل سيسون، تناولت العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.وتطرقت صحف الأحد، إلى الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس، الذي يبحث عددًا من الملفات المرتبطة بالمنطقة العربية، في مقدمها الأزمة الليبية.وعرجت الصحف، في تقاريرها الدولية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ببريطانيا، مخبرة عن تواصل مؤشرات الاقتصاد في الركود، بعدما دخلت بريطانيا في أسوأ أزمة تضخم منذ أربعة عقود.// انتهى //10:46ت م0023