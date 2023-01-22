إسلام آباد 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريح رئيس الوزراء شهباز شريف الذي أكد تركيز حكومته على السيطرة على الغلاء والتضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.واهتمت صحف إسلام آباد بتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع مساعدات غذائية للمتضررين في أفغانستان بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.وأخبرت عن اتفاق باكستان وروسيا على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والجمارك والقطاع المصرفي والمالي والزراعة.وفي الشأن الأمني تطرقت إلى الهجوم الذي نفذته عناصر إرهابية على نقطة تفتيش أمنية في مدينة تشارسدا شمال غرب باكستان ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة ثالث بجروح.// انتهى //10:48ت م0024