القدس المحتلة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، إعلان وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، ويحتاج إلى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية، وصولاً إلى تحقيق العدالة، خاصةً بعد استلام فلسطين رسالة من محكمة العدل الدولية.واهتمت بعرض استمرار عمليات التصعيد الإسرائيلي، واستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب مدينة رام الله، وهدم الاحتلال لمنزل فلسطيني في مدينة القدس، بالتزامن مع مواصلة عمليات التوسع الاستيطاني في الخليل وبيت لحم، والمسيرات التي انطلقت في جنين تنديداً باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة.وتناولت الصحف الإنجازات التي تحققت من الإستراتيجية الفلسطينية الأوروبية المشتركة في مجال التنمية الاقتصادية خلال عامي 2022-2021، والتي تشكل الإطار الذي يقدم بموجبه 16 شريكاً تنموياً أوروبياً الدعم لدولة فلسطين، ضمن السياسات القطاعية، ومن أجل تحديد أولويات البرامج التنموية المشتركة خلال العامين القادمين.// انتهى //10:51ت م0025