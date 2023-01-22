الدمام 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسعقدت الجمعية السعودية للذوق العام اجتماعًا تنسيقيًا مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، استكمالاً لمسيرة برنامج "رياضتنا ذوق" أحد برامج مبادرة "وطن الذوق".ويهدف الاجتماع إلى تنمية الممارسات السلوكية المعززة للذوق العام، والإسهام في بناء الشخصية السعودية التي تتبنى قيم الذوق والمواطنة لنشر رسالة مبادرة "وطن الذوق" وتحقيق أهدافها بصورة عامة، وخاصةً برنامج "رياضتنا ذوق" بالشراكة مع العديد من المؤسسات والأندية الرياضية.وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن البرنامج يستهدف اللاعبين الرياضيين، عبر تعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم سواءً أثناء الاستعدادات قبل بدء المباراة أو أثنائها من خلال تفاعل اللاعبين مع بعضهم البعض أثناء مجريات المباراة وبعد انتهاءها، وتعامل اللاعبين مع جماهير الأندية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثناء الظهور الإعلامي في مختلف وسائل الإعلام.// انتهى //11:38ت م0035