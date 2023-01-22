الخرطوم 29 جمادى الآخرة 1444 ه الموافق 22 يناير 2023 واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تسلّم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس الفترة الانتقالية بجمهورية تشاد الفريق محمد إدريس دبيي، تتعلق بتطورات الأوضاع بجمهورية تشاد، عقب ختام مؤتمر الحوار الوطني التشادي وتشكيل الحكومة الانتقالية.وأولت اهتماماً بدعوة نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بمنطقة ود شريفي بمحلية ريفي كسلا شرق السودان أمس، الشعب السوداني ومواطني شرق السودان خاصة، إلى الوحدة والتماسك ونبذ الخلافات الجهوية والقبلية.وأخبرت صحف الأحد عن اختتام اجتماعات الدورة العشرين للآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان في مدينة جوبا أمس، حيث تم الاتفاق على فتح معبر كوستي النهري وتنفيذ نشر قوات مشتركة على الحدود بين البلدين.وعرجت على لقاء وزير الري والموارد المائية السوداني المهندس ضو البيت عبد الرحمن بالخرطوم أمس بوزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم ، الذي تم خلاله بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين من خلال الهيئة المشتركة لمياه النيل.ونقلت عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” أن (8.5) ملايين طفل في حاجة إلى مساعدات إنسانية من جملة (15.6) مليون شخص في السودان.ونشرت صحف السودان مطالبة لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي أمس في اجتماعها الثالث في القاهرة، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات رادعة للممارسات التصعيدية لقوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية وشعبها الأعزل، وتوفير الحماية له.// انتهى //11:56ت م0037