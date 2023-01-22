نجران 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسوقعت أمانة منطقة نجران عقوداً لمشروعات خدمية متنوعة تجاوزت تكلفتها الإجمالية الـ 36 مليون ريال مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية بعد اعتماد ترسيتها.وأوضح أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش أن الأمانة أبرمت عقوداً بتكلفة إجمالية بلغت 36,491,331,98 ريالاً، اشتملت على استكمال سفلتة مخططات المنح بحي صهبان السكني بمبلغ 8,783,846,40, و استكمال سفلتة شرق المطار (أ,ب,ج, مخطط الروضة, مخطط نهوقة السكني) بمبلغ 10,139,280,90، واستكمال سفلتة مخطط النهضة بمبلغ 12,018,041,88، وسفلتة مخطط الخرعاء بمبلغ 5,550,189,80، وذلك لتأهيل عدد من الطرق، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لبعض الشوارع والطرق الرئيسية، من خلال صيانة الطبقات الإسفلتية وأرصفة الجزر الوسطية والجانبية والإنارة، وتوفير وسائل السلامة والتحكم المروري من إشارات ولوحات وعلامات أرضية وغيرها.// انتهى //12:01ت م0038