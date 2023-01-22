تونس 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالمحادثات التي أجراها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مع ممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين لدى تونس، حنان حمدان، حيث تناولت علاقات التعاون بين تونس والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.وتطرقت إلى اجتماع ضم ممثلي الاتحاد التونسي للشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك في إطار اللقاءات والمشاورات التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل لبلورة مبادرة وطنية للإنقاذ للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس.وعرجت صحف الأحد على الاستعدادات الجارية في العاصمة الليبية طرابلس لاحتضان الاجتماع التحضيري لمؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي سيبدأ أعماله في وقت لاحق اليوم.وأوردت تأكيد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين أَّن الوضع الأمنيّ في العراق جيد على الرغم من وجود بعض الخلايا لعصابات داعش الإرهابيَّة لكنها لا تشكل خطراً، وإن العراق يسعى لإعادة بناء البني التحتيَّة والاقتصاديَّة وتقديم مشروع المُوازنة العامة خلال الأسابيع القليلة القادمة.ورصدت جملة الإدانات العربية، حول ما أقدم عليه أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.وتطرقت إلى تأكيد مؤتمر دولي لوزراء الزراعة عقد في مدينة برلين على هدف مكافحة الجوع في العالم بشكل أقوى، وتسبب التساقط الكثيف للثلوج في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع ووقوع حوادث مرورية، في التشيك وبولونيا وسلوفاكيا.// انتهى //12:06ت م0040